Суббота будет решающей: Рубио лично вступает в переговоры с Киевом

Государственный секретарь США Марко Рубио официально подтвердил, что в субботу может лично принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые проходят в Майами. По словам главы американской дипломатии, консультации стартовали в пятницу и продолжатся завтра, при этом его личное присутствие на части встреч должно придать импульс зашедшему в тупик процессу.
«Они начинаются сегодня и будут завтра. Может, я буду там завтра на части из них. Мы пытаемся понять позицию России, сколько они могут отдать, и что им нужно оставить. Мы понимаем позицию Украины, и мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце… Решать не нам. Решать должны две стороны», — заявил Марко Рубио журналистам.
Как отмечает пресса, Государственный секретарь убежден, что без прямого вовлечения США мирный процесс невозможен, так как ни ООН, ни европейские столицы не способны вести эффективный диалог одновременно с Москвой и Киевом. Рубио подчеркнул, что Вашингтону небезразлична судьба обеих стран из-за «драматических последствий» затянувшихся боевых действий, поэтому Белый дом намерен работать столько, сколько потребуется для достижения прогресса.
По словам Рубио, в ходе предварительных раундов уже удалось добиться определенного продвижения, однако наиболее болезненные и сложные вопросы стороны пока не согласовали.
В Майами уже находятся секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, которые проводят встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.