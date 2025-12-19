Рубио поразмышлял о «дедлайне» по урегулированию украинского конфликта

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что у США нет «дедлайнов» по украинскому урегулированию.
Также Рубио сказал, что самые сложные вопросы урегулирования остаются нерешенными, но ряд компромиссов может быть достигнут до конца недели.
Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.
Читайте материал «Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.