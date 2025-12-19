Ричмонд
Евросоюз допустил отмену безвизового режима с Грузией

Еврокомиссия рассматривает полное прекращение безвизового режима с Грузией, если Тбилиси не выполнит рекомендации Брюсселя. Меры связаны с тем, что власти Грузии не выполнили требования ЕС по соблюдению демократических норм и условий действующего с 2017 года безвизового режима. Это следует из отчета ЕК.

Источник: Reuters

«Еврокомиссия выразила обеспокоенность по поводу серьезных нарушений основных прав и свобод в Грузии, включая нарушения принципов недискриминации, и неоднократно призывала грузинские власти принять незамедлительные меры для решения этих проблем», — отмечается в документе.

ЕС настаивал на выполнении Грузией условий безвизового режима до 1 сентября. Среди требований — освобождение лидеров оппозиционных коалиций, отмена «дискриминационных законов» против НКО и ЛГБТ-сообщества («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), введение виз для граждан всех стран (в том числе России), у которых нет безвизового режима с ЕС.

