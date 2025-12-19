Рубио рассказал о помощи США Украине

«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
Глава Госдепа также отметил, что Украина имеет значение для национальной безопасности США. «Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал он.
Ранее Рубио назвал урегулирование украинского конфликта самой сложной задачей для США. «Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», — заявил он.
