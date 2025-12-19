В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона

«В ночь со среды на четверг в музее Последней Ставки Наполеона в Женапе было совершено ограбление. Пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи, а также золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо», — говорится в сообщении.