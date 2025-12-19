В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап лишился нескольких экспонатов, в том числе золотого кольца, украшенного бриллиантами, которое принадлежало Наполеону. Об этом сообщает телеканал RTBF.
«В ночь со среды на четверг в музее Последней Ставки Наполеона в Женапе было совершено ограбление. Пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи, а также золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо», — говорится в сообщении.
Прокуратура бельгийской провинции Валлонский Брабант начала расследование.
Уточняется, что злоумышленники проникли в здание музея, взломав одно из окон, затем они разбили несколько витрин с экспонатами.
Бельгия — не первая европейская страна, которая столкнулась с похищением музейных экспонатов. Во Франции 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Грабители похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. -0-