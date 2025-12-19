Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США оказывают Украине разведывательную поддержку

Американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что разведка США продолжает оказывать разведывательную поддержку Украине.

Американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что разведка США продолжает оказывать разведывательную поддержку Украине.

Российские политические деятели неоднократно заявляли, что помощь Украине может затянуть конфликт, но не помешает России достигнуть целей СВО.

Американские СМИ в ноябре утверждали, что власти Украины согласились с условиями предложенного США проекта урегулирования и осталось проработать «ряд второстепенных деталей». Российские власти указывали, что готовы обсуждать проект при условии, что он не противоречит итогам саммита «РФ-США» в Анкоридже.

Читайте материал «Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше