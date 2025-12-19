МИД РФ: Теракты Киева против кораблей и энергообъектов в Черном море недопустимы

Террористические удары, совершаемые Киевом против торговых кораблей и энергообъектов в Черном море, недопустимы. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам министерского заседания Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мероприятие проводилось под руководством Болгарии в режиме ВКС.
Замглавы российского МИД Александр Панкин в своем выступлении отметил, что экономическое сотрудничество в Черноморском регионе ухудшается. По его словам, главной причиной этого является недружественная политика Евросоюза.
«Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых киевским режимом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря», — следует из заявления ведомства.
Ранее власти Турции резко отреагировали на теракты, совершенные киевским режимом в Черном море. В Анкаре осудили атаки ВСУ и предупредили Украину, что подобные действия будут жестко пресекаться.