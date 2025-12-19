Американский клон «Герани-2» запустили с корабля

Военно-морские силы США провели испытательный запуск дрона-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), который западные аналитики называют американским клоном российских «Гераней-2». Об этом сообщает издание TWZ.
Запуск был выполнен экипажем литорального боевого корабля Santa Barbara. Беспилотник стартовал с кормы судна при помощи ракетного ускорителя во время нахождения корабля в Персидском заливе. В публикации отмечается, что возможность применения подобных ударных дронов как с моря, так и с наземных платформ расширяет оперативные возможности ВМС США.
Аппарат LUCAS выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом и оснащён двигателем внутреннего сгорания, размещённым в кормовой части. Дрон позиционируется как относительно дешёвое и массовое средство поражения. По оценкам, стоимость одного беспилотника составляет около 35 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что украинская авиация признала потерю вертолёта Ми-24. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что воздушное судно могло быть поражено беспилотником «Герань». Заслуженный военный лётчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов, комментируя ситуацию, отметил, что вертолёт мог подойти слишком близко к дрону, в результате чего при его поражении произошла детонация боевой части. По его словам, разлёт осколков мог повредить двигатель или лопасти Ми-24, что и привело к крушению, при этом версия о поражении вертолёта ракетами класса «воздух-воздух» он назвал маловероятной.