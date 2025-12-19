МО РФ расторгнет военные соглашения с Германией и другими странами Запада

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры: соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Федеративной Республики Германии, подписанное в г. Москве 13 апреля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Республики Польша в военной области, подписанное двустороннем сотрудничестве в г. Москве 7 июля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Королевства Норвегии о сотрудничестве в военной области, подписанное в г. Москве 15 декабря 1995 года», — указано в документе.