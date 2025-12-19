Ричмонд
МО РФ расторгнет военные соглашения с Германией и другими странами Запада

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Минобороны прекратить несколько военных соглашений с Германией, Польшей, Норвегией и другими западными странами, которые были подписаны в период с 1992 по 2002 годы. Документ опубликован на портале правовых актов.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры: соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Федеративной Республики Германии, подписанное в г. Москве 13 апреля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Республики Польша в военной области, подписанное двустороннем сотрудничестве в г. Москве 7 июля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Королевства Норвегии о сотрудничестве в военной области, подписанное в г. Москве 15 декабря 1995 года», — указано в документе.