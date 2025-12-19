Цена непослушания: ЕС грозится отменить для Грузии безвиз

В отчете пояснили, что рассмотрение таких мер происходит из-за того, что Грузия приняла такие акты, как закон о прозрачности иностранного влияния, закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также закон о регистрации иностранных агентов. По мнению ЕК, эти нормы якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.