Цена непослушания: ЕС грозится отменить для Грузии безвиз

ЕС на первоначальном этапе может приостановить безвиз для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных властями Грузии, которые как считает ЕК несут основную ответственность за невыполнение рекомендаций.
«На втором этапе приостановление безвизового режима может быть распространено на все население, если грузинские власти не устранят выявленные проблемы. В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны…», — говорится в документе.
В отчете пояснили, что рассмотрение таких мер происходит из-за того, что Грузия приняла такие акты, как закон о прозрачности иностранного влияния, закон о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, а также закон о регистрации иностранных агентов. По мнению ЕК, эти нормы якобы противоречат европейским обязательствам Тбилиси.
Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидхзе заявил, что посол ЕС в республике Павел Герчинский несет ответственность за беспорядки в Тбилиси. По его словам, некоторые люди за пределами Грузии выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС.
Кроме того, председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщил, что Тбилиси требует от ЕС официальных извинений за утверждения, что грузинские власти якобы использовали химоружие против своих граждан при разгоне митингов в конце 2024 года.