Израиль и Ливан обсудили вопросы безопасности и экономики

Представители Израиля и Ливана провели встречу, в рамках которой обсуждались темы безопасности и экономики.

Встреча прошла при посредничестве США.

Одной из тем стала необходимость разоружения «Хезболлы» ливанской армией.

Читайте материал «Дороги Брюсселя завалили овощами в рамках акции протеста».

