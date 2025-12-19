Израиль и Ливан обсудили вопросы безопасности и экономики

Представители Израиля и Ливана провели встречу, в рамках которой обсуждались темы безопасности и экономики.
Встреча прошла при посредничестве США.
Одной из тем стала необходимость разоружения «Хезболлы» ливанской армией.
