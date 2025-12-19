Ричмонд
Рубио заблаговременно поздравил Лаврова с Рождеством

Госсекретарь Штатов Марко Рубио поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с Рождеством. Это произошло во время пресс-конференции 19 декабря.

Источник: Life.ru

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал американский дипломат, отвечая на вопрос прессы о России.

Ранее в европейской прессе был опубликован материал о повсеместном разочаровании курсом главы США Дональда Трампа в столицах Евросоюза. По словам авторов, атмосфера настолько мрачная, что никак не соответствует предшествующей католическому Рождеству неделе, а самого американского лидера даже сравнивают с Гринчем, похитившим праздник.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

