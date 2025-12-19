Рубио заблаговременно поздравил Лаврова с Рождеством

«Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!» — сказал американский дипломат, отвечая на вопрос прессы о России.
Ранее в европейской прессе был опубликован материал о повсеместном разочаровании курсом главы США Дональда Трампа в столицах Евросоюза. По словам авторов, атмосфера настолько мрачная, что никак не соответствует предшествующей католическому Рождеству неделе, а самого американского лидера даже сравнивают с Гринчем, похитившим праздник.
