Американский журналист, ведущий программы «Эффект Санчеса» Рик Санчес в эфире своего проекта заявил, что действия лидеров Евросоюза в отношении замороженных российских активов продиктованы безрассудной ненавистью и предвещают экономическую катастрофу для Европы. По его словам, руководители крупнейших банков в Брюсселе уже открыто предупреждают председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о фатальных последствиях политизации банковской системы.
«Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: “Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам”, — подчеркнул журналист.
Он обратил внимание, что европейцам больше никто не поверит и никому не придет в голову размещать серьезные деньги в европейских банках. «Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними», — объяснил Санчес.
Как отмечает автор программы, европейские чиновники игнорируют призывы финансистов, так как «ослеплены ненавистью к России».
Сегодня в ходе прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин назвал попытки присвоения российских активов в Евросоюзе не просто кражей, а «грабежом». Глава государства подчеркнул, что Москва сделает всё необходимое, чтобы отстоять свои интересы на международной арене.