Рубио заявил, что Вашингтон не боится эскалации с Россией из-за Венесуэлы

«Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы», — сказал Рубио в Госдепартаменте. Он добавил, что США ожидают от Москвы лишь риторической поддержки правительства Николаса Мадуро. По мнению госсекретаря, сейчас Россия сконцентрирована на других вопросах.
«Я думаю, что они сейчас полностью заняты Украиной. И если Сергей [Лавров] смотрит — счастливого Рождества», — заключил глава американской дипломатии, сделав праздничное пасхальное замечание.
Ситуация вокруг Венесуэлы остаётся неопределённой — у берегов страны несёт боевое дежурство крупная группировка американского ВМФ. Первоначально Вашингтон объяснял наращивание военного присутствия борьбой с наркотрафиком, однако недавно президент США напрямую заявил, что интересы Штатов связаны с нефтяными ресурсами этой южноамериканской страны, после чего объявил о полной блокаде Венесуэлы. Сегодня Трампа вновь спросили о потенциальной войне с Каракасом. Он не дал прямого ответа, лишь отметив, что такая возможность не исключена. По мнению американиста, ситуация может обостриться во время рождественских каникул.
