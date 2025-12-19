Рубио заявил, что Вашингтон не боится эскалации с Россией из-за Венесуэлы

Ситуация вокруг Венесуэлы остаётся неопределённой — у берегов страны несёт боевое дежурство крупная группировка американского ВМФ. Первоначально Вашингтон объяснял наращивание военного присутствия борьбой с наркотрафиком, однако недавно президент США напрямую заявил, что интересы Штатов связаны с нефтяными ресурсами этой южноамериканской страны, после чего объявил о полной блокаде Венесуэлы. Сегодня Трампа вновь спросили о потенциальной войне с Каракасом. Он не дал прямого ответа, лишь отметив, что такая возможность не исключена. По мнению американиста, ситуация может обостриться во время рождественских каникул.