Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что Вашингтон не боится эскалации с Россией из-за Венесуэлы

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не видит риска эскалации с Россией на почве венесуэльского кризиса. Так он ответил на вопрос журналистов о словах российского министра иностранных дел.

Источник: Life.ru

«Мы не опасаемся эскалации с Россией из-за Венесуэлы», — сказал Рубио в Госдепартаменте. Он добавил, что США ожидают от Москвы лишь риторической поддержки правительства Николаса Мадуро. По мнению госсекретаря, сейчас Россия сконцентрирована на других вопросах.

«Я думаю, что они сейчас полностью заняты Украиной. И если Сергей [Лавров] смотрит — счастливого Рождества», — заключил глава американской дипломатии, сделав праздничное пасхальное замечание.

Ситуация вокруг Венесуэлы остаётся неопределённой — у берегов страны несёт боевое дежурство крупная группировка американского ВМФ. Первоначально Вашингтон объяснял наращивание военного присутствия борьбой с наркотрафиком, однако недавно президент США напрямую заявил, что интересы Штатов связаны с нефтяными ресурсами этой южноамериканской страны, после чего объявил о полной блокаде Венесуэлы. Сегодня Трампа вновь спросили о потенциальной войне с Каракасом. Он не дал прямого ответа, лишь отметив, что такая возможность не исключена. По мнению американиста, ситуация может обостриться во время рождественских каникул.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше