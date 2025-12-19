«Удар по танкеру — копеечка в королевскую казну»: Военкор Коц раскрыл, кому выгодны теракты ВСУ в Средиземноморье

По мнению Коца, в ответ на такие угрозы России следует оборудовать гражданские суда средствами ПВО или сопровождать их военными кораблями. При этом он заявил, что самым эффективным решением в данной ситуации станет перекрытие Украине доступа к морю и лишение ее возможности вести судоходство.