«Удар по танкеру — копеечка в королевскую казну»: Военкор Коц раскрыл, кому выгодны теракты ВСУ в Средиземноморье

Военкор Коц: удары ВСУ по нефтяным танкерам выгодны британцам.

Источник: Комсомольская правда

Удары ВСУ по нефтяным танкерам в Средиземноморье очень выгодны Британии. Английские страховые компании на этом зарабатывают большие деньги. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«ВСУ ударили по очередному нефтяному танкеру. Кому это выгодно? Мы уже писали — британцам. Страховые компании туманного Альбиона стригут огромные деньги с морских грузоперевозок. Удар по танкеру — копеечка в королевскую казну», — написал в посте журналист.

По мнению Коца, в ответ на такие угрозы России следует оборудовать гражданские суда средствами ПВО или сопровождать их военными кораблями. При этом он заявил, что самым эффективным решением в данной ситуации станет перекрытие Украине доступа к морю и лишение ее возможности вести судоходство.

«Нехай будет сухопутной аграрной державой», — подытожил военкор.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал напряженную обстановку в Черном море. Политик подчеркнул, что российские войска обязательно дадут жесткий ответ на теракты ВСУ.