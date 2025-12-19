Авиабазу в Аризоне, где обучают пилотов F-35, закрыли из-за тревоги

Ранее сообщалось, что США не планируют направлять войска на Украину, однако в рамках возможных гарантий безопасности могут задействовать вооружение с территории стран НАТО. По данным издания, в случае нарушения режима прекращения огня Вашингтон теоретически может использовать истребители F-35, ракеты Tomahawk и другие системы, размещённые на авиабазах альянса, при этом превентивные удары считаются маловероятными.