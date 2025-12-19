Авиабазу в Аризоне, где обучают пилотов F-35, закрыли из-за тревоги

Авиабаза Luke Air Force Base в штате Аризона, на которой ведётся подготовка пилотов истребителей пятого поколения F-35, была временно заблокирована после сообщений о возможной стрельбе. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на официальные заявления военных.
После поступления информации о предполагаемом «активном стрелке» личному составу базы было приказано укрыться в помещениях и ожидать дальнейших указаний. К месту происшествия прибыли полиция и экстренные службы. В заявлении 56-го истребительного крыла ВВС США подчёркивалось, что безопасность военнослужащих, их семей и местного сообщества является приоритетом, а гражданских попросили избегать района базы и не распространять непроверенную информацию.
Позднее представители авиабазы подтвердили, что сообщения о стрельбе оказались ложными, угрозы для персонала не было, а режим блокировки был снят.
Luke Air Force Base является одной из ключевых авиабаз ВВС США и используется для обучения пилотов и технического персонала, в том числе для эксплуатации истребителей F-35, которые стоят на вооружении США и стран НАТО.
Ранее сообщалось, что США не планируют направлять войска на Украину, однако в рамках возможных гарантий безопасности могут задействовать вооружение с территории стран НАТО. По данным издания, в случае нарушения режима прекращения огня Вашингтон теоретически может использовать истребители F-35, ракеты Tomahawk и другие системы, размещённые на авиабазах альянса, при этом превентивные удары считаются маловероятными.