Минобороны РФ расторгнет военные соглашения с ФРГ и другими странами Запада

В частности, речь идёт о прекращении соглашения между Минобороны России и Министерством обороны Германии, подписанного 13 апреля 1993 года, соглашении между МО РФ и Министерством национальной обороны Польши о военном сотрудничестве, заключённого 7 июля 1993 года, и соглашении между Минобороны РФ и Министерством обороны Норвегии о сотрудничестве в военной сфере от 15 декабря 1995 года.