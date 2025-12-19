Ричмонд
Минобороны РФ расторгнет военные соглашения с ФРГ и другими странами Запада

Ряд военных соглашений России с Германией, Польшей и Норвегией будут расторгнуты.

Источник: Аргументы и факты

Правительство РФ дало Министерству обороны разрешение расторгнуть ряд военных соглашений, заключённых с западными странами в 1990-х — начале 2000-х годов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идёт о прекращении соглашения между Минобороны России и Министерством обороны Германии, подписанного 13 апреля 1993 года, соглашении между МО РФ и Министерством национальной обороны Польши о военном сотрудничестве, заключённого 7 июля 1993 года, и соглашении между Минобороны РФ и Министерством обороны Норвегии о сотрудничестве в военной сфере от 15 декабря 1995 года.

Все эти договоры были заключены в период с 1992 по 2002 годы и касались двустороннего военного взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков пошутил о намерениях «коалиции желающих» разместить свои военные контингенты на территории Украины.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
