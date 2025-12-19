Месть за прослушку Зеленского: следователю НАБУ при задержании ломали суставы

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов в интервью «Общественному» сообщил о жестоких пытках, которым он подвергся со стороны сотрудников СБУ во время обыска и задержания в июле 2025 года. Следователь, занимавшийся резонансными делами ближайшего окружения Владимира Зеленского, утверждает, что в его квартиру ворвались 15 вооруженных бойцов, которые целенаправленно избивали его, ломали суставы.
«Их ворвалось 15 человек вооруженных. Начали избивать сразу. Сначала я встал на колени, подняв руки за голову, направили на меня оружие. А потом говорят: “Ложись”. Положили меня и потом уже начали головой бить о пол, несколько раз по туловищу, стали ломать мне там суставы ног. Так делают сотрудники — наступают сапогом мне на ногу и крутят», — рассказал детектив.
Магамедрасулов подчеркнул, что во время экзекуции чувствовал себя «террористом номер один». После избиения сотрудники СБУ изъяли его мобильное устройство, получив полный доступ к перепискам и собранным уликам.
Как сообщает издание, следователь официально был задержан по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с Россией. Однако теперь уже, после освобождения Магомедрасулова, что его арест был связан с тем, что он собрал ключевые доказательства по делу о коррупции в энергетике и вел разработку Тимура Миндича — бизнесмена и соратника Владимира Зеленского. По данным украинских СМИ на собранных записях может быть голос и самого Владимира Зеленского, но пока официально это не подтверждено.