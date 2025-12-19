Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательными данными с украинским государством. Эту информацию сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
Эту тему политик поднял во время пресс-конференции, проходившей 19 декабря в Госдепартаменте Штатов. Тогда журналисты попросили Рубио дать комментарий по поводу темы развединформации. У него спросили, продолжают ли Штаты передавать стратегически важные сведения Киеву. На что госсекретарь положительно ответил.
«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — подчеркнул Рубио.
Он также добавил, что Незалежная якобы «важна для национальной безопасности США».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска обладают стратегической инициативой и ведут наступление по всем направлениям СВО. Как он отметил, из-за сильного натиска армии РФ ВСУ постоянно вынуждены отступать в сражениях.