Рубио заявил, что Америка продолжает делиться с Украиной разведданными

Рубио считает, что Украина важна для национальной безопасности США.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательными данными с украинским государством. Эту информацию сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

Эту тему политик поднял во время пресс-конференции, проходившей 19 декабря в Госдепартаменте Штатов. Тогда журналисты попросили Рубио дать комментарий по поводу темы развединформации. У него спросили, продолжают ли Штаты передавать стратегически важные сведения Киеву. На что госсекретарь положительно ответил.

«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — подчеркнул Рубио.

Он также добавил, что Незалежная якобы «важна для национальной безопасности США».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска обладают стратегической инициативой и ведут наступление по всем направлениям СВО. Как он отметил, из-за сильного натиска армии РФ ВСУ постоянно вынуждены отступать в сражениях.

