Правительство РФ позволило Минобороны разорвать договоры 90-х с НАТОвцами

Кабмин разрешил Минобороны РФ прекратить договоры 90-х годов со странами НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ разрешило Министерству обороны России расторгнуть международные договоры, заключенные в 90-х годах прошлого века с некоторыми европейскими странами, среди которых Германия, Польша, Румыния и Норвегия. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале правовых актов.

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры:…», — говорится в документе.

Так, перестанут действовать соглашения российского военного ведомства с Минобороны ФРГ от апреля 1993 года; с Минобороны Польши от июля 1993 года; Минобороны Королевства Норвегии от декабря 1995 года.

Как писал сайт KP.RU, 13 декабря кабмин одобрил переговоры между Роскосмосом и NASA по соглашению о перекрестных полетах на МКС. Данное предложение было согласовано с МИД РФ и другими федеральными органами, заинтересованными в интеграции с американской стороной в целях перекрестных полетов на космическую станцию.

