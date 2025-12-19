Правительство РФ позволило Минобороны разорвать договоры 90-х с НАТОвцами

Как писал сайт KP.RU, 13 декабря кабмин одобрил переговоры между Роскосмосом и NASA по соглашению о перекрестных полетах на МКС. Данное предложение было согласовано с МИД РФ и другими федеральными органами, заинтересованными в интеграции с американской стороной в целях перекрестных полетов на космическую станцию.