Кабмин разрешил Минобороны расторгнуть ряд военных соглашений с Западом

Кроме того, были прекращены соглашения о двустороннем сотрудничестве с Болгарией, подписанное 4 августа 1992 года, с Румынией — 28 марта 1994 года, с Данией — 8 сентября 1994 года, с Великобританией и Северной Ирландией — 18 марта 1997 года, а также с Нидерландами — 18 июня 1997 года. Также речь идет о соглашении с Хорватией от 18 декабря 1998 года, с Бельгией от 19 декабря 2001 года и с Чехией от 16 апреля 2002 года.