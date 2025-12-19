Кабмин разрешил Минобороны расторгнуть ряд военных соглашений с Западом

Правительство РФ дало разрешение Министерству обороны РФ на расторжение ряда соглашений от 1990-х годов, которые были заключены с некоторыми странами Европы. Соответствующее распоряжение появилось в пятницу, 19 декабря.
В число европейских стран, которые числятся в соглашениях: Германия, Норвегия, Польша, Румыния и другие.
— Разрешить Минобороны России прекратить соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Федеративной Республики Германии соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Республики Польша в военной области соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Королевства Норвегии о сотрудничестве в военной области, — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, были прекращены соглашения о двустороннем сотрудничестве с Болгарией, подписанное 4 августа 1992 года, с Румынией — 28 марта 1994 года, с Данией — 8 сентября 1994 года, с Великобританией и Северной Ирландией — 18 марта 1997 года, а также с Нидерландами — 18 июня 1997 года. Также речь идет о соглашении с Хорватией от 18 декабря 1998 года, с Бельгией от 19 декабря 2001 года и с Чехией от 16 апреля 2002 года.
В ноябре российское правительство увеличило число военнослужащих-контрактников, имеющих право на компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Теперь ежемесячные компенсации, равные полной пенсии, будут получать те контрактники, которые выполняли задачи по противодействию вооруженному вторжению и провокациям в приграничных районах, соседствующих с зоной специальной военной операции.