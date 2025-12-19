Крах «плана А»: Стармер отказался забирать российские активы

Как уточняет издание, британские банки выражали серьезную обеспокоенность планом использования активов РФ в качестве залога для беспроцентных кредитов Киеву. Банкиры опасались, что такой шаг создаст опасный юридический прецедент и подставит их под удар в случае ответных мер со стороны Москвы или возможных исков после заключения мирного соглашения. Отсутствие государственных гарантий защиты от судебных претензий России стало решающим фактором в отказе от захвата активов.