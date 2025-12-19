Ричмонд
Крах «плана А»: Стармер отказался забирать российские активы

Правительство Великобритании официально отказалось от планов по экспроприации замороженных российских активов на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине.

Правительство Великобритании официально отказалось от планов по экспроприации замороженных российских активов на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов для помощи Украине. Решение Лондона последовало сразу за ночным провалом аналогичной инициативы Евросоюза в Брюсселе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который долгое время выступал за использование российских средств, был вынужден отступить из-за позиции крупнейших банков лондонского Сити и нежелания действовать в одиночку без поддержки международных партнеров.

«Мы не будем действовать без международных партнеров. Великобритания продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины», — заявил официальный представитель правительства в интервью The Financial Times.

Как уточняет издание, британские банки выражали серьезную обеспокоенность планом использования активов РФ в качестве залога для беспроцентных кредитов Киеву. Банкиры опасались, что такой шаг создаст опасный юридический прецедент и подставит их под удар в случае ответных мер со стороны Москвы или возможных исков после заключения мирного соглашения. Отсутствие государственных гарантий защиты от судебных претензий России стало решающим фактором в отказе от захвата активов.

