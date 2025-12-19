Ричмонд
Минобороны РФ разорвет отношения со странами ЕС в важной сфере

Правительство России разрешило Минобороны прекратить действие ряда международных договоров о военном сотрудничестве, заключенных в 1990-х годах с европейскими странами, включая Германию, Польшу, Румынию, Данию и Норвегию. Соответствующее распоряжение от имени кабинета министров опубликовано 19 декабря на портале официального опубликования правовых актов. В перечень также вошли соглашения с Болгарией и меморандум о взаимопонимании по вопросам обороны с Великобританией.

«Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры: Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Болгарии о двустороннем сотрудничестве, подписанное в Софии 4 августа 1992 года. Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Федеративной Республики Германии, подписанное в Москве 13 апреля 1993 года» , — говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что Минобороны также получило право прекратить соглашения о сотрудничестве в военной области с Польшей, Румынией, Данией и Норвегией. Отдельным пунктом перечислен меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами России и Великобритании в сфере обороны. Правительство предписало Минобороны провести необходимые внутригосударственные процедуры по завершению действия этих международных договоров и уведомить иностранные стороны в установленном порядке. В распоряжении подчеркивается, что речь идет о соглашениях, которые регулировали двустороннее взаимодействие военных ведомств в период после окончания «холодной войны».