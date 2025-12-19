Минобороны РФ разорвет отношения со странами ЕС в важной сфере

В документе уточняется, что Минобороны также получило право прекратить соглашения о сотрудничестве в военной области с Польшей, Румынией, Данией и Норвегией. Отдельным пунктом перечислен меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами России и Великобритании в сфере обороны. Правительство предписало Минобороны провести необходимые внутригосударственные процедуры по завершению действия этих международных договоров и уведомить иностранные стороны в установленном порядке. В распоряжении подчеркивается, что речь идет о соглашениях, которые регулировали двустороннее взаимодействие военных ведомств в период после окончания «холодной войны».