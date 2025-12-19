Орбан: решение ЕС взять кредит для Украины роднит их с Третьим рейхом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит на военную помощь Киеву с расчётом погасить его за счёт будущих репараций с РФ делает современный ЕС похожим на Третий рейх. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой размещена на сайте венгерского правительства.