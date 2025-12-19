Орбан: решение ЕС взять кредит для Украины роднит их с Третьим рейхом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит на военную помощь Киеву с расчётом погасить его за счёт будущих репараций с РФ делает современный ЕС похожим на Третий рейх. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой размещена на сайте венгерского правительства.
«Те, кто сегодня принял решение взять военный кредит, настроили Европейской союз на путь победы над Россией. Это уже не политический и даже не геополитический вопрос. Это вопрос денег», — отметил Орбан.
Когда немцы развязали Вторую мировую войну, они говорили то же самое, отметил венгерский премьер. Нацисты считали, что победят и смогут покрыть военные расходы «не за счет репараций, а за счет трофейной добычи», рассказал Орбан.
«Сегодня Европа идёт по тому же пути», — подчеркнул он.
Орбан также напомнил, что накануне Первой мировой войны европейцы верили, что их лидеры не настолько глупы, чтобы втянуть Европу в войну.
«Но они были, они втянули ее! Дело в том, что постепенное втягивание в войну — это знакомая европейская история», — заключил глава венгерского правительства.
Ранее Орбан сказал, что дети и внуки тех, кто принял решение о выделении кредита Украине от ЕС, будут вынуждены расплачиваться за это.
Накануне глава Европейского совета Антониу Кошта объявил, что ЕС выделит Киеву кредит в размере 90 млрд евро.