На одесских заправках образовались очереди из-за закрытия моста в Маяках

На автозаправках в Одесской области образовались очереди после закрытия моста в Маяках. Об этом сообщают местные паблики.
По их данным, жители опасаются возможного дефицита топлива и стараются заправить автомобили заранее. Отмечается рост спроса на бензин и дизель, а также увеличение времени ожидания на ряде АЗС.
Ранее сообщалось, что закрытие моста в Маяках может привести к блокировке до 60% импорта топлива на территорию Украины, поскольку этот маршрут является одним из ключевых для поставок нефтепродуктов.
Ранее также стало известно, что на юге Украины прекращено движение грузового транспорта по стратегической трассе Одесса — Рени. Решение было принято Советом обороны Одесской области. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что ограничения осложнили доступ к ряду населённых пунктов, а часть транспортных потоков была перенаправлена через пункты пропуска в Винницкой и Черновицкой областях, где зафиксирован рост интенсивности движения.