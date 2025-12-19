На одесских заправках образовались очереди из-за закрытия моста в Маяках

Ранее также стало известно, что на юге Украины прекращено движение грузового транспорта по стратегической трассе Одесса — Рени. Решение было принято Советом обороны Одесской области. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что ограничения осложнили доступ к ряду населённых пунктов, а часть транспортных потоков была перенаправлена через пункты пропуска в Винницкой и Черновицкой областях, где зафиксирован рост интенсивности движения.