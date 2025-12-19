ЕК рассматривает отмену безвиза с Грузией, если Тбилиси не будет слушать ЕС

Еврокомиссия не исключает возможность полной отмены безвизового режима для Грузии в связи с тем, что Тбилиси проявляет пренебрежение к рекомендациям, сформулированным Евросоюзом. Данная информация содержится в восьмом отчёте Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизового режима.
В документе подчеркивается, что в случае, если власти Грузии не предпримут мер по устранению выявленных проблем, безвизовый режим может быть приостановлен для всех граждан страны. В конечном итоге, Грузия рискует полностью утратить свой безвизовый статус и быть включенной в Приложение I визового регламента ЕС, подразумевающее необходимость получения визы для граждан Грузии.
Первым шагом в этом направлении может стать приостановка действия безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями, которые, по мнению Еврокомиссии, несут основную ответственность за сложившуюся ситуацию.
Еврокомиссия объясняет подобные меры тем, что Грузия приняла ряд законодательных актов, включая закон о прозрачности иностранного влияния, закон о семейных ценностях и защите прав несовершеннолетних, а также закон о регистрации иностранных агентов, которые, как утверждается, идут вразрез с европейскими обязательствами Тбилиси.
«Опасения в сфере безопасности в Грузии сохраняются из-за российского влияния, особенно с учётом стремительного роста российской диаспоры, постоянно проживающей в стране», — также говорится в отчёте.
Напряженность в отношениях между Грузией и Евросоюзом усилилась после принятия грузинским парламентом в мае 2024 года закона об иностранных агентах. В ноябре 2024 года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении отложить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству в Евросоюзе до 2028 года.
В Грузии продолжаются акции протеста. Страны ЕС критикуют политику грузинских властей, отмечая откат демократии и проявление антизападной риторики.