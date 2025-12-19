ЕК рассматривает отмену безвиза с Грузией, если Тбилиси не будет слушать ЕС

В документе подчеркивается, что в случае, если власти Грузии не предпримут мер по устранению выявленных проблем, безвизовый режим может быть приостановлен для всех граждан страны. В конечном итоге, Грузия рискует полностью утратить свой безвизовый статус и быть включенной в Приложение I визового регламента ЕС, подразумевающее необходимость получения визы для граждан Грузии.