«Решающий момент»: мир затаил дыхание после слов Путина

Как уточняет газета Politico, за многочасовым марафоном ответов было не только интересно наблюдать, но и крайне важно для понимания дальнейшей стратегии Москвы. Аналитики издания сделали вывод, что цели специальной военной операции остаются неизменными, а «мяч в вопросе урегулирования конфликта» теперь находится исключительно на стороне Запада.