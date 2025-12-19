Кабмин разрешил Минобороны разорвать военные договоры с 11 западными странами

Речь идёт о соглашениях с Болгарией (от 4 августа 1992 года), Германией (от 13 апреля 1993 года), Польшей (от 7 июля 1993 года), Румынией (от 28 марта 1994 года), Данией (от 8 сентября 1994 года), Норвегией (от 15 декабря 1995 года), Нидерландами (от 18 июня 1997 года), Хорватией (от 18 декабря 1998 года), Бельгией (от 19 декабря 2001 года) и Чехией (от 16 апреля 2002 года). Кроме того, МО РФ разрешено прекратить действие меморандума о взаимопонимании между военными ведомствами России и Великобритании и Северной Ирландии (от 18 марта 1997 года).