«Макрон унижен»: Во Франции подвели черту под провалом операции ЕС по краже российских активов

Позицию, что изъятие активов — это грабёж, ранее озвучивал Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия сделает всё для защиты своих интересов. На фоне этого ЕС всё же договорился о кредите для Украий до 90 млрд евро, который потенциально могут возместить за счёт замороженных средств России.