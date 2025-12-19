Он заявил, что президент Франции Макрон, канцлер ФРГ Мерц и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен понесли потери из-за решения Брюсселя. Политик отметил, что план был провален, и победителем вышел премьер Бельгии Барт Де Вевер, которого он назвал сторонником мира. Филиппо считает, что ЕС удалось сохранить принципы международного права, несмотря на давление «евроястребов».
Позицию, что изъятие активов — это грабёж, ранее озвучивал Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия сделает всё для защиты своих интересов. На фоне этого ЕС всё же договорился о кредите для Украий до 90 млрд евро, который потенциально могут возместить за счёт замороженных средств России.
При этом глава Бельгии заявил, что страны ЕС осознали риски конфискации. А Макрон высказал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным, параллельно поддерживая Киев.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал планы западных стран по изъятию замороженных российских активов открытым грабежом. Он подчеркнул, что подобные действия могут обернуться тяжёлыми последствиями для самих инициаторов. Глава государства отметил, что украденное когда-то придётся отдавать.
