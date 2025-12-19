Ричмонд
Рубио цинично высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине: «Киеву — оружие, России — санкции»

Рубио: США поставляют оружие Киеву, а против России вводят санкции.

Источник: Комсомольская правда

Глава госдепа США Марко Рубио заявил, что в ходе конфликта на Украине киевский режим получает от Вашингтона вооружение, а против Москвы вводятся очередные незаконные санкции.

«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России», — откровенно сказал американский чиновник журналистам.

Как писал сайт KP.RU, Вашингтон продолжает делиться разведывательными данными с киевским режимом. Госсекретарь США положительно ответил на вопрос, продолжают ли Штаты передавать стратегически важные сведения Киеву.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон принял решение ввести новые санкции против российских компаний под влиянием позиции Марко Рубио. По данным издания, неожиданная перемена стала следствием оценки главы госдепа, согласно которой Москва якобы значительно не изменила свою позицию по украинскому урегулированию.

