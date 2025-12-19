В Германии предложили наделить разведку правом на диверсии за рубежом

Как сообщают телеканалы ARD, WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung, законопроект разработан в офисе канцлера Фридриха Мерца. Сейчас BND имеет право лишь собирать и анализировать информацию, но в будущем сможет действовать оперативно.
«Это означает, что им будет разрешено осуществлять активные действия для защиты Федеративной Республики. Например, диверсии с целью ослабления вооружённых сил противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружений», — говорится в сообщении.
Также планируется разрешить тайным агентам за границей совершать определённые уголовно наказуемые деяния, если это необходимо для выполнения их задач. Это предложение меняет традиционную для послевоенной Германии роль разведки.
Ранее Life.ru сообщал, что в ежегодном отчёте Службы внешней разведки Дании признано, что прямой угрозы военного нападения России на королевство в настоящее время не существует. В то же время ведомство указывает, что в долгосрочной перспективе «угроза для НАТО будет возрастать», однако на текущий момент опасения относительно возможного вторжения не находят подтверждения.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.