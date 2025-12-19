В Германии предложили наделить разведку правом на диверсии за рубежом

Ранее Life.ru сообщал, что в ежегодном отчёте Службы внешней разведки Дании признано, что прямой угрозы военного нападения России на королевство в настоящее время не существует. В то же время ведомство указывает, что в долгосрочной перспективе «угроза для НАТО будет возрастать», однако на текущий момент опасения относительно возможного вторжения не находят подтверждения.