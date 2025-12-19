Ричмонд
FT: Британия отказалась от изъятия активов РФ после провала саммита Евросоюза

В кабмине Великобритании заявили, что Лондон продолжит помогать Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Британские власти приняли решение в одностороннем порядке отказаться от изъятия замороженных активов России для Киева после провала саммита Евросоюза. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на представителя правительства Соединенного Королевства.

«Мы не будем действовать без международных партнеров», — сообщил представитель британского кабмина.

Он также отметил, что Лондон намерен и дальше тесно сотрудничать со странами «Большой семерки» и Евросоюзом по вопросам финансовой поддержки Украины.

Напомним, что в Кремле уже высказывались по поводу экспроприации заблокированных средств России. Как отмечал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подобные действия — это не что иное, как настоящее воровство. Он также предупредил западные страны, что Москва будет обязательно преследовать всех инициаторов в случае осуществления плана ЕС.

