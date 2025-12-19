Напомним, что в Кремле уже высказывались по поводу экспроприации заблокированных средств России. Как отмечал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, подобные действия — это не что иное, как настоящее воровство. Он также предупредил западные страны, что Москва будет обязательно преследовать всех инициаторов в случае осуществления плана ЕС.