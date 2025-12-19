FT: Британия отказалась экспроприировать активы РФ после провала саммита ЕС

Власти Великобритании отказались от экспроприации замороженных активов РФ, это произошло после провала саммита ЕС, пишет Financial Times.
Как заявил представитель британского правительства, страна не намерена действовать без международной поддержки. Он добавил, что Лондон «продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины».
При этом, по данным издания, власти Великобритании приняли решение, что кредитные гарантии по линии Всемирного банка в размере двух миллиардов долларов предоставят Украине раньше срока — в 2026 году, для удовлетворения ее «экстренных финансовых потребностей».
Ранее появились данные, что Украина оказалась на грани банкротства.