СМИ: правительство Великобритании отказалось экспроприировать активы России после провала саммита ЕС

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании отказалось в одностороннем порядке экспроприировать замороженные суверенные активы России после провала саммита Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя кабмина Соединенного Королевства, передает ТАСС.
«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС», — пишет издание.
«Мы не будем действовать без международных партнеров», — сказал он. Представитель правительства добавил, что Лондон «продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины».-0-