Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: правительство Великобритании отказалось экспроприировать активы России после провала саммита ЕС

«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине», — пишет Financial Times.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Великобритании отказалось в одностороннем порядке экспроприировать замороженные суверенные активы России после провала саммита Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя кабмина Соединенного Королевства, передает ТАСС.

«Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 млрд фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС», — пишет издание.

«Мы не будем действовать без международных партнеров», — сказал он. Представитель правительства добавил, что Лондон «продолжит тесно работать с Группой семи и Евросоюзом по вопросу финансирования Украины».-0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше