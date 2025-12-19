Британия отказалась изымать активы России после провала саммита ЕС

«Мы не будем действовать без международных партнёров», — сказал он.
По словам чиновника, Лондон продолжит координировать шаги с G7 и Евросоюзом по финансированию Киева. Ранее Британия рассматривала возможность выделить Украине £8 млрд ($10,6 млрд) за счёт российских активов. Теперь Правительство Великобритании решило ускорить выделение кредитных гарантий от Всемирного банка. $2 млрд поступят Украине уже в 2026 году — раньше запланированного срока. Это поможет закрыть «экстренные финансовые потребности» страны.
Издание уточняет, что Лондон сохраняет обязательство ежегодно направлять £3 млрд ($4 млрд) на военную поддержку Украины до 2030 года.
Ранее лидеры ЕС отказались использовать замороженные активы РФ и вместо этого решили привлечь общие заёмные средства членов союза. Украина получит €90 млрд в 2026—2027 годах. Канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что кредит будет беспроцентным, а возвращать его планируют за счёт будущих репараций от России. Венгрия, Чехия и Словакия официально отказались участвовать в этой программе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.