Британия отказалась изымать активы России после провала саммита ЕС

Великобритания отказалась в одностороннем порядке конфисковать замороженные суверенные активы России. Это решение приняли после того, как лидеры ЕС не договорились о прямом использовании этих средств для помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского кабмина.