Западные СМИ обсуждают «пугающее предупреждение» Путина во время прямой линии: что сказал глава государства

Президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии выступил с серьёзным предупреждением в адрес Европы из-за ее намерений использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Британское издание Daily Express назвало это предупреждение «пугающим».
Ранее глава государства подчёркивал, что попытки изъять замороженные активы — это именно грабёж, а не простая кража. Однако он отметил, что реализовать этот план пока не удаётся из-за серьёзных последствий для самих инициаторов.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала планы ЕС как «бандитские» и предупредила, что в случае их реализации Россия даст жёсткий ответ.
«Итоги года c Владимиром Путиным»: прямая онлайн-трансляция ответов президента на вопросы россиян.