Европа недовольна политикой Грузии и намерена отменить безвизовый режим

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова восстановить отношения с Грузией, но только при условии, что она не станет инструментом в антироссийской политике. Дипломаты отметили: Грузия не вступила в антироссийскую коалицию и отказалась от «безрассудного сценария» открытия второго фронта. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, страны сохраняют активные и взаимовыгодные связи.