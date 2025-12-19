Сначала ограничения коснутся владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных Грузией. Еврокомиссия считает их главными ответственными за невыполнение требований. На втором этапе под ограничения может попасть всё население страны.
«В конечном итоге Грузия может полностью утратить статус безвизовой страны и быть переведена в Приложение I визового регламента ЕС [список третьих стран, для которых требуется виза]», — говорится в документе.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова восстановить отношения с Грузией, но только при условии, что она не станет инструментом в антироссийской политике. Дипломаты отметили: Грузия не вступила в антироссийскую коалицию и отказалась от «безрассудного сценария» открытия второго фронта. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, страны сохраняют активные и взаимовыгодные связи.
