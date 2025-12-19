Ричмонд
Сийярто призвал главу МИД Украины Сибигу быть «немного скромнее»

Петер Сийярто отреагировал на заявление Андрея Сибиги, который назвал Виктора Орбана «самым ценным замороженным активом России в Европе».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к главе МИД Украины Андрею Сибиге и призвал его быть «немного скромнее», это произошло после слов украинского министра о российских активах.

«Позвольте напомнить вам, что 58% вашего импорта газа и 44% импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Вам следовало бы быть немного скромнее», — написал Петер Сийярто в соцсети.

Так он отреагировал на заявление Андрея Сибиги, который назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «самым ценным замороженным активом России в Европе».

Ранее появилась информация, что Великобритания отказалась экспроприировать российские активы после провала саммита ЕС.

