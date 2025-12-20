Редкое и неожиданное природное явление: в Саудовской Аравии выпал снег

Из-за непрекращающихся с понедельника 16 декабря непогоды и гололеда все школы в Эр-Рияде были переведены на дистанционное обучение. Генеральный директорат гражданской обороны призвал население соблюдать осторожность и избегать поездок в долины. Многие жители, однако, восприняли погодную аномалию с восторгом.