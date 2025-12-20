Путин поблагодарил спецслужбы за работу по защите страны в условиях СВО

«Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции. Уверен, что вы каждый на своем участке и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе Родине и нашему великому народу», — сказал российский лидер.