Путин поблагодарил спецслужбы за работу по защите страны в условиях СВО

«Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции. Уверен, что вы каждый на своем участке и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе Родине и нашему великому народу», — сказал российский лидер.
Он также поблагодарил и руководство с личным составом спецслужб за четкую, слаженную работу в любой, самой сложной обстановке, а также за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз.
«Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно, с наступающим 2026 годом. Крепкого здоровья и новых успехов вам и вашим близким!» — заключил Путин.