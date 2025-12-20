Рубио: новый раунд переговоров США и Украины пройдет в эти выходные в Майами

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пятничного брифинга заявил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности Штатов. Рубио признал также, что урегулировать украинский конфликт оказалось крайне сложно, хотя изначально он считал это простой задачей. В то же время он выразил надежду, что процесс урегулирования может завершиться до конца года.