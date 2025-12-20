Рубио: новый раунд переговоров США и Украины пройдет в эти выходные в Майами

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе пятничного брифинга заявил, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведывательной информацией. Он подчеркнул, что Украина имеет значение для национальной безопасности Штатов. Рубио признал также, что урегулировать украинский конфликт оказалось крайне сложно, хотя изначально он считал это простой задачей. В то же время он выразил надежду, что процесс урегулирования может завершиться до конца года.
О помощи Украине.
Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. В частности, речь идет об обмене разведывательной информацией: Вашингтон продолжает передавать ее Киеву.
«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге.
Рубио подчеркнул также, что Украина имеет значение для национальной безопасности США.
«Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал он.
Об урегулировании конфликта.
Рубио отметил, что урегулирование украинского конфликта стало самой сложной задачей для США.
«Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», — заявил он.
По словам госсекретаря США, он не ждет капитуляции в ближайшем будущем ни от России, ни от Украины, поэтому «единственный путь — переговорное урегулирование».
При этом дипломат подчеркнул, что в переговорном процессе «достигнут прогресс». «Думаю, мы достигли прогресса, но еще есть куда идти. И, очевидно, самые сложные вопросы всегда возникают в последнюю очередь», — сказал он, отметив, что конфликт может быть урегулирован до конца года.
Рубио добавил, что решение о нецелесообразности дальнейшего участия Вашингтона в переговорах по урегулированию может принять только президент США Дональд Трамп.
"Мы понимаем, что сделки достичь не удастся, если обе стороны не согласятся что-то получить и что-то отдать.
Обеим сторонам придется пойти на уступки. Возможно, нам не удастся достичь сделки", — признал он.
В ответ на просьбу пояснить, готовы ли США отказаться от роли посредника, госсекретарь ответил, что не ему принимать это решение.
«В конечном счете это решение предстоит принять президенту — в том случае и когда он сочтет, что наше участие более непродуктивно или не отвечает нашим национальным интересам. Это решение принимать президенту», — заключил он.
О переговорах с РФ.
Рубио подтвердил, что 19 и 20 декабря в Майами пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он сам может принять в них участие.
«Они начинаются сегодня и будут завтра. Может, я буду там завтра на части из них», — сказал Рубио журналистам.
О том, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных, ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Контакты по украинскому урегулированию происходят каждый день, иногда при участии постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, при этом о многих из них не сообщается, отметил Рубио.
"Есть встречи, о которых вы знаете, а есть переговоры, которые идут каждый божий день.
Ранее на этой неделе в Берлине состоялась встреча. Каждый день идут телефонные звонки… Бывают дни, когда в разговоре участвует Мэтт Уитакер, наш постпред в НАТО, или наши послы в других странах… Так что работа продолжается каждый день, все время, скорее всего, круглосуточно", — пояснил госсекретарь.
О НАТО.
Рубио также выразил уверенность, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.
«НАТО — ключевой оборонный альянс, который обеспечивает стабильность на европейском континенте. Мы считаем его сильнее сейчас, чем когда-либо», — сказал госсекретарь журналистам.
Он пояснил, что страны-участницы блока платят повышенные взносы, что позволило повысить траты на вооружение и увеличить возможности обеспечивать потенциал НАТО.