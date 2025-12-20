Орбан сравнил европейских политиков с охотниками за привидениями

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеоролик, в котором использовал композицию из фильма «Охотники за привидениями». В видео смонтированы кадры с участием европейских политиков, подобранные под текст песни.
Во фрагментах, соответствующих строкам о странных и тревожных событиях («Если творится что-то странное по соседству с тобой» и «Если это что-то непонятное и выглядит нехорошо»), в ролике появляются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и немецкий канцлер Фридрих Мерц.
В части, где в песне упоминаются сами «охотники», показан сам Орбан, а также Марин Ле Пен, возглавляющая фракцию «Национальное объединение» во французском парламенте, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
Ранее Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит на военную помощь Киеву с расчётом погасить его за счёт будущих репараций с РФ делает современный ЕС похожим на Третий рейх.