Новости СВО. Окружение ВСУ под Купянском, штурм Красного Лимана. Киев в тупике, Москва предлагает перемирие, 20 декабря

— Если смотреть на карту без иллюзий — «часы схлопывания» уже тикают. Пространства всё меньше. Это больше не похоже на организованную оборону. Смысл в удержании позиций внутри кольца теряется. Ситуация накалённая, на грани — здесь речь уже не об удержании, а о выживании, — считает украинский военнослужащий с позывным Мучной.