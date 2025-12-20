Курская область, 20 декабря.
Армия России продолжает уничтожать противников вблизи Курской области. В районах Бояро-Лежачей и Искрисковщины российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ. У Андреевки потери понес 225-й штурмовой полк.
Общие потери украинских формирований за стуки превысили 80 человек, также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV и несколько единиц другой техники.
В 47-й бригаде ВСУ иностранные наёмники взбунтовались против командира. Они отказываются выходить на свои позиции и жить вблизи линии соприкосоновения.
Харьковская область, 20 декабря.
В Харьковской области продолжаются сражения за Купянск. Город контролируется российскими войсками, но киевское командование пытается вернуть утраченные позиции. Также ВС РФ занимаются уничтожением группировки противника, оказавшейся зажатой на восточном берегу реки Оскол. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что после того, как эта работа будет завершена, войска начнут наступление на запад. Кроме того, глава государства подтвердил, что Купянск за Россией.
— Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом, — прокомментировал Путин появившееся несколько дней назад видео с Владимиром Зеленским, которое якобы должно было доказать, что город под Украиной.
По словам российского лидера, под Купянском в окружении находится около 3,5 тысячи украинских боевиков и шанса выйти у них нет.
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки войск «Север» огнём из 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» поразили скопление живой силы противника в приграничных районах Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Донецкая Народная Республика, 20 декабря.
В ДНР российские войска освобождают Димитров (Мирноград), Красный Лиман и Константиновку. Владимир Путин сообщил, что большая часть Константиновки уже под контролем ВС РФ, как и половина Красного Лимана.
— Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше уже чуть южнее к Славянску, — отметил глава государства.
Из уже освобождённого Красноармейска (Покровска) продолжается эвакуация мирных жителей. Бойцы 2-й гвардейской общевойсковой армии вывезли в безопасные места пятерых гражданских. В соседнем Димитрове ВСУ ещё пытаются обороняться, но на Украине признают, что время для спасения боевиков уже упущено.
— Если смотреть на карту без иллюзий — «часы схлопывания» уже тикают. Пространства всё меньше. Это больше не похоже на организованную оборону. Смысл в удержании позиций внутри кольца теряется. Ситуация накалённая, на грани — здесь речь уже не об удержании, а о выживании, — считает украинский военнослужащий с позывным Мучной.
Выборы на Украине: Москва предложила Киеву остановить огонь.
Владимиру Зеленскому напомнили о необходимости провести выборы. Президент Владимир Путин рассказал, как это делала Россия, несмотря на обстрелы со стороны Украины.
— Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования, — заявил Путин.
Глава государства отметил, что в возможных выборах должны участвовать и граждане Украины, проживающие в России. А таковых может быть до 10 миллионов человек.
Завершение конфликта: Путин заявил о готовности к мирному урегулированию.
Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам, которые должны закончить боевые действия. Российский лидер подчеркнул, что Москва стремится решить все спорные вопросы путём диалога.
— Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем. Прежде всего главарей киевского режима и их европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами, — подытожил Путин.
Переговоры продолжаются. Издание Axios сообщает, что в Майами в ближайшее время пройдёт встреча специального посланника президента США Стива Уиткоффа с секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым. Также за стол сядут представители Германии, Франции и Великобритании.