Карлсон: многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа

Такер Карлсон заявил, что Джей Ди Вэнса есть немало оппонентов в Вашинтоне.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у вице-президента США Джей Ди Вэнса есть немало оппонентов в Вашинтоне, которые не хотят его видеть в качестве преемника Дональда Трампа.

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (республиканской коалицией — прим. ред.) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены», — заявил Такер Карлсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA.

По его словам, в Вашингтоне есть немало людей, которые пока «не вполне понимают, чего именно они хотят». Однако, как отметил Такер Карлсон, они точно знают, что не желают видеть Джей Ди Вэнса во главе республиканской коалиции.

Ранее Джей Ди Вэнс выразил готовность принять на себя обязанности главы государства, если с нынешним президентом Дональдом Трампом что-то случится.

