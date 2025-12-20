Карлсон: многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса преемником Трампа

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (республиканской коалицией — прим. ред.) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены», — заявил Такер Карлсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA.