Рубио отказался назвать дедлайн украинского урегулирования

Марко Рубио не стал обозначать конкретные сроки, в которые Россия и Украина могли бы прийти к урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио не стал обозначать конкретные сроки, в которые Россия и Украина могли бы прийти к договорённости по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент не считает возможным называть временные рамки для достижения соглашения.

Ранее американская администрация сообщала о подготовке плана по урегулированию ситуации на Украине. При этом в Вашингтоне отмечали, что подробности инициативы пока не подлежат разглашению, поскольку работа над документом ещё продолжается.

В Кремле, в свою очередь, заявляли о сохранении открытости России к переговорному процессу. Российская сторона также подтверждала готовность продолжать обсуждения в рамках площадки в Анкоридже.

Ранее Рубио отметил, что Белый дом выясняет, какие условия урегулирования конфликта приемлемы для России и Украины, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению соглашения.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше