Рубио отказался назвать дедлайн украинского урегулирования

Госсекретарь США Марко Рубио не стал обозначать конкретные сроки, в которые Россия и Украина могли бы прийти к договорённости по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент не считает возможным называть временные рамки для достижения соглашения.
Ранее американская администрация сообщала о подготовке плана по урегулированию ситуации на Украине. При этом в Вашингтоне отмечали, что подробности инициативы пока не подлежат разглашению, поскольку работа над документом ещё продолжается.
В Кремле, в свою очередь, заявляли о сохранении открытости России к переговорному процессу. Российская сторона также подтверждала готовность продолжать обсуждения в рамках площадки в Анкоридже.
Ранее Рубио отметил, что Белый дом выясняет, какие условия урегулирования конфликта приемлемы для России и Украины, чтобы сблизить их позиции и способствовать достижению соглашения.