Рубио отказался назвать дедлайн украинского урегулирования

Госсекретарь США Марко Рубио не стал обозначать конкретные сроки, в которые Россия и Украина могли бы прийти к договорённости по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что на данный момент не считает возможным называть временные рамки для достижения соглашения.