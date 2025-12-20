Австралия запустит программу выкупа оружия у населения после теракта в Сиднее

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил, что правительство профинансирует общенациональную программу выкупа оружия, передает Казинформ.
Как пишет ABC, программа выкупа оружия стала крупнейшей подобной мерой со времен аналогичной программы Джона Ховарда, запущенной после массового убийства в Порт-Артуре 1996 года.
По словам премьер-министра, правительство внесет законопроект, который поможет с финансированием программы и покроет расходы за счет штатов и территорий.
«Мы ожидаем, что в рамках этой программы будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия», — отметил он.
Албаниз заявил, что в Австралии находится более четырех миллионов единиц огнестрельного оружия.
«Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с улиц. Нам известно, что у одного из этих террористов была лицензия на огнестрельное оружие и он имел при себе шесть единиц оружия, несмотря на то, что жил в самом центре пригорода Сиднея. Нет никаких причин, по которым человеку в такой ситуации понадобилось бы столько оружия», — уточнил он.
Албаниз также объявил, что 21 декабря будет день памяти жертв, когда флаги на всех зданиях правительства Австралии будут приспущены, а в следующем году будет объявлен национальный день траура.
Как сообщалось ранее, 14 декабря на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования еврейского праздника Ханука.
Полиция назвала нападение террористическим актом.
Программа выкупа является не единственным шагом, который предпринимает правительство в ответ на этот теракт. В понедельник национальный кабинет министров, в состав которого входят премьер-министр и руководители штатов, единогласно принял решение рассмотреть способы ужесточения законов об оружии. -0-