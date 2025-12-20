Австралия запустит программу выкупа оружия у населения после теракта в Сиднее

«Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать больше оружия с улиц. Нам известно, что у одного из этих террористов была лицензия на огнестрельное оружие и он имел при себе шесть единиц оружия, несмотря на то, что жил в самом центре пригорода Сиднея. Нет никаких причин, по которым человеку в такой ситуации понадобилось бы столько оружия», — уточнил он.