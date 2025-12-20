«Балтимор» и «Кириешки» кормили врага: в России закрывают бизнес предателя из-за 21 млрд для Украины

По версии следствия, с 2022 года — с начала СВО — Денис Штенгелов вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них шла на помощь Украине. С Украиной бизнесмен связан очень тесно, там живёт его отец Николай, и оба имеют украинское гражданство. Причём папа с 2014 года получает благодарности за помощь ВСУ.