«Балтимор» и «Кириешки» кормили врага: в России закрывают бизнес предателя из-за 21 млрд для Украины

Суд народа: как забирают активы предателей.
Генпрокуратура просит запретить деятельность одного из акционеров компании «Кондитерус Ком»* — владельца знаков Calve, «Кириешки», «Яшкино», «Баренцев», «Три корочки», «Балтимор», «Бабкины семечки» и десятков других популярных в России брендов. Речь идёт о бизнесмене Игоре Семёнове.
Он — миноритарный акционер «Кондитерус Ком», который входит в пищевой холдинг КДВ. Ранее, в октябре, Тверской суд Москвы запретил деятельность этого акционерного общества, признав её экстремистской. По версии следствия, средства, зарабатываемые предприятиями группы КДВ, владельцы переправляли за рубеж, в том числе на Украину. Всего с начала СВО из России был выведен 21 млрд рублей.
И тогда же экстремистским объединением были признаны бенефициары предприятий — Денис Штенгелов и его отец Николай. Принадлежащие им, а также жене Штенгелова-младшего Марии Каржиловой акции холдинга KDV Group были обращены в доход государства. Их стоимость оценивалась в почти 500 млн рублей.
После этого Семёнов решил срочно продать акции холдинга и даже направил соответствующее уведомление в «Кондитерус Ком»*, однако, похоже, уже не успевает.
Соратник предателя: кто такой Игорь Семёнов.
Игорь Семёнов — давний бизнес-партнёр и друг Дениса Штенгелова, а также его многочисленной родни. В нулевых оба, а также сестра и мать последнего владели оптовой торговой компанией «Газстройинвест», с которой начался подъём бизнеса Штенгеловых.
Позже Семёнову принадлежала сеть супермаркетов «Ярче!» Сначала напрямую, потом через ту самую группу компаний КДВ. Сейчас 100% акций предприятия находится в собственности некоего АО «Боавишта», учредители которого скрыты. Возможно, акционерное общество по-прежнему контролируется КДВ, просто на сей раз через фирму-прокладку.
В последнее время Семёнов жил в Томске в уютном клубном доме в центральной части города на площади 250 кв. метров. Его, похоже, гражданская жена Наталья — бывший начальник филиала УФСИН России по Новгородской области по Старорусскому району. Судя по публикуемым ею фотографиям в соцсетях, семья живёт на широкую ногу.
Хотя, по данным информационной системы СПАРК, сам Игорь Семёнов официально практически не зарабатывает. В его собственности сейчас всего три небольшие фирмы, из которых небольшую прибыль (14 млн рублей в год) показывает лишь одна — «Технолес».
Часть бизнеса при этом записана на дочь Семёнова Евгению. Девушка владеет ресторанным бизнесом — ООО «Кондитерский стандарт», за прошлый год принёсшим почти полмиллиарда рублей.
Хозяин «Зимней вишни» и спонсор Украины.
Напомним, Денис Штенгелов — российский долларовый миллиардер, живущий в Австралии с 2008 года. В стране он стал широко известен после пожара в печально известном торговом центре «Зимняя вишня», сгоревшем в Кемерове в 2018 году.
Тогда, напомним, из-за множества нарушений при эксплуатации здания погибло 60 человек, из них 37 детей. Ещё 79 человек пострадало, а также погибли все 170 животных в зоопарке, работавшем в ТЦ. Штенгелов был владельцем ТЦ, однако наказания тогда избежал и пообещал семьям погибших выплатить по три миллиона рублей.
По версии следствия, с 2022 года — с начала СВО — Денис Штенгелов вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них шла на помощь Украине. С Украиной бизнесмен связан очень тесно, там живёт его отец Николай, и оба имеют украинское гражданство. Причём папа с 2014 года получает благодарности за помощь ВСУ.
Там же расположена часть семейного бизнеса — «Юниснек продакшн» с уставным капиталом в 17,3 млн гривен (около 35 млн рублей по текущему курсу), которая производит разные снеки и продукты питания. С начала СВО, когда в Незалежной начали преследовать россиян — собственников бизнеса на Украине, фирма просто скрыла своих бенефициаров и спокойно продолжила работу.
Возможно, не без связей Штенгелова-старшего, который в своё время, как писали на Украине, выступал посредником в переговорах тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко по поводу продажи своего российского бизнеса — российских предприятий конфетной империи Roshen.
До пожара в ТЦ «Зимняя вишня» семья Штенгелова не стеснялась богатства, соцсети пестрели фотографиями лакшери-жизни её членов. Особенно в этом плане выделялся старший сын бизнесмена Иван. Парень любил прихвастнуть селфи в частных бизнес-джетах, совместными снимками с мировыми звёздами спорта, кадрами с элитных курортов и альпийских лыжных покатушек. А вот сейчас все аккаунты родни из соцсетей были зачищены и удалены.
Похоже, его другу и бизнес-партнёру Игорю Семёнову самое время паковать чемоданы.
* Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.