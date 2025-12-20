Рубио: Россия и Украина могут достичь компромисса на этой неделе

«Мы пытаемся понять позицию России. Мы понимаем позицию Украины. И мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце», — сказал Рубио на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Госдепа).
Как добавил госсекретарь, работа по урегулированию российско-украинского конфликта идет в круглосуточном режиме. Он также сказал, что решение о продолжении участия США в переговорах принимает только президент страны Дональд Трамп.
