Рубио: Россия и Украина могут достичь компромисса на этой неделе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может привести Москву и Киев к компромиссу по вопросам урегулирования конфликта уже на этой неделе.

Источник: Reuters

«Мы пытаемся понять позицию России. Мы понимаем позицию Украины. И мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце», — сказал Рубио на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Госдепа).

Как добавил госсекретарь, работа по урегулированию российско-украинского конфликта идет в круглосуточном режиме. Он также сказал, что решение о продолжении участия США в переговорах принимает только президент страны Дональд Трамп.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
