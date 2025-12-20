Путин поздравил работников спецслужб с профессиональным праздником

В День работника органов безопасности президент РФ Владимир Путин направил поздравления сотрудникам спецслужб. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.
«В этот праздник мы чествуем профессионалов, мужественных и сильных людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную стезю», — следует из поздравительного обращения президента.
Глава государства подчеркнул, что работники органов безопасности исторически берегли традиции служб, обеспечивали сменяемость поколений и делились с новичками бесценными знаниями из практики, которые «не заменит никакая теория».
Завершая обращение, Путин добавил поздравления с Новым 2026 годом, а также пожелал здоровья и успехов адресатам и их семьям.
