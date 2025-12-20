Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логист Лёушкин объяснил, чем грозит Украине закрытие моста в Одесской области

Лёушкин предупредил, что нарушение логистических связей с Измаилом приведёт к проблемам на топливном рынке.

Источник: Комсомольская правда

Украина рискует потерять около 60% импорта топлива из-за блокировки стратегического моста в Одесской области. Об этом сообщил основатель группы транспортно-логистических компаний Prime Дмитрий Лёушкин.

Он отметил, что при нарушении логистических связей с портовым городом Измаил топливный рынок быстро столкнётся с проблемами.

«60% рынка — это Измаил, перекрытие его таким образом уже в понедельник поднимет цены, создаст дикий дефицит бензовозов и приведет к поэтапным остановкам АЗС, начиная с восточных и южных регионов», — написал Лёушкин в соцсети X.

Эксперт добавил, что в течение примерно недели рынок будет «лихорадить» — пока наладится новая логистика через Молдавию и Румынию и цены стабилизируются. Он подчеркнул, что главная проблема — нехватка водителей бензовозов, и обратил внимание на необходимость поднять уровень бронирования водителей от мобилизации хотя бы до 75%.

Недавно стало известно, что железнодорожное сообщение на Украине рискует полностью прекратиться из-за серьезных финансовых проблем государственного оператора «Укржелдорога».